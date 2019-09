Reactie op branden: tijdelijk cameratoezicht in Zuilichem

ZUILICHEM - Zuilichem krijgt cameratoezicht. Burgemeester Peter Rehwinkel van Zaltbommel heeft dat besloten nadat er maandagavond 2 september opnieuw brand is gesticht in het dorp. De camera staat de komende vier weken op de hoek van De Boogerd en de Morgenstraat in Zuilichem.

Het cameratoezicht is vooral bedoeld ter bescherming van de openbare orde. Eind september besluit de (nieuwe) burgemeester of het toezicht verlengd moet worden. Buurtbewoners hebben een brief gekregen over het plaatsen van de camera.

In juli, na tien brandstichtingen, wilde loco-burgemeester Adrie Bragt het om niet nader genoemde redenen geen camera in het dorp plaatsen. Inwoners van het dorp regelden zelf patrouilles om de boel in de gaten te houden.

Verdachte situaties melden