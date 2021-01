Rechtbank: Jeugddetentie voor overvaller Jumbo Zaltbommel

Man uit Zuilichem de cel in voor bezit grote partij illegaal vuurwerk

20 januari ZUILICHEM - De 34-jarige man uit Zuilichem die in december op de A2 bij Zaltbommel van de weg werd geplukt en negen dozen illegaal vuurwerk in zijn auto had liggen, is hiervoor nu al gestraft. De politierechter in Rotterdam legde hem een jaar celstraf op, waarvan zes maanden voorwaardelijk.