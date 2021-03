Rechter biedt Tessa van D. sprankje hoop op eerdere vrijlating

‘Vertrouwen in geitenhou­der is ernstig geschaad’

2 maart ROSSUM - ,,Omwille van de gezondheid van onze inwoners en de leefbaarheid in onze kernen moeten we optreden tegen de geitenhouder.” Dat laat de woordvoerster van de gemeente Maasdriel weten. ,,De ondernemer heeft immers een zeer ernstige overtreding begaan. Daar is het college zeer van geschrokken en het vertrouwen is ernstig geschaad.”