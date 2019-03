Record voor Gelderland: voor het eerst meer dan 1 miljoen banen

ARNHEM - Gelderland telde in 2018 voor het eerst meer dan een miljoen banen. Daarmee is de werkgelegenheid afgelopen jaar in alle Gelderse regio’s en vrijwel alle sectoren flink gegroeid. Ook het aantal bedrijven in de provincie steeg fors: in 2017 werden 2.600 nieuwe bedrijven gestart, vorig jaar maar liefst 8.270. Nooit eerder was dat aantal zo hoog.

Quote Per dag gaan zo'n 46.000 mensen de provincie uit Michiel Scheffer, Gedeputeerde provincie Gelderland Dat blijkt uit de provinciale werkgelegenheidsenquête, een jaarlijks onderzoek naar de werkgelegenheid dat Gelderland samen met de gemeenten uitvoert.

Gedeputeerde Michiel Scheffer zegt blij te zijn met het recordaantal Gelderlanders dat werkt en de stijging van de hoeveelheid bedrijven, die voor een belangrijk deel worden veroorzaakt door de economische groei. Tegelijkertijd ziet hij dat sectoren als de techniek, bouw en zorg schreeuwen om vakkundige werknemers. Bijscholing, automatisering en werknemers uit Oost- en Zuid-Europa kunnen volgens hem helpen de personeelstekorten te dichten. Verder is het de bedoeling dat ‘meer Gelderlanders in Gelderland blijven werken’. ,,Per dag gaan zo’n 46.000 mensen de provincie uit.’’

Zorg

In vergelijking met heel Nederland, waar de werkgelegenheid met 2,2 procent steeg, lag de groei in Gelderland met 2,4 procent iets hoger. In de provincie werken nu aanzienlijk meer mensen dan voor de economische crisis. In totaal waren op 1 april 2018 1.010.800 mensen werkzaam in Gelderland. Dat waren er bijna 24.000 meer dan in 2017.

Zo groeide het aantal banen in de industrie (3.400 extra), de bouw (2.460 extra) en de zorg (3.850 extra) fors. Met ongeveer 180.000 banen blijft die laatste sector de grootste in Gelderland met een aandeel van 17,8 procent. Tussen 2012 en 2016 kampte de zorg nog met een daling van het aantal werpplekken.

Steeds meer eenmanszaken

Sectoren waar het aantal banen blijft dalen, zijn de financiële sector en de overheid. Opmerkelijk is dat in de landbouw afgelopen jaar geen sprake was van een daling, maar van een kleine toename met meer dan negentig banen. Tussen omstreeks 1990 en nu zijn in die sector bijna 20.000 werkplekken verloren gegaan.

De opvallende stijging van het aantal bedrijven in 2018 is voor een belangrijk deel te danken aan de groei van het aantal eenmanszaken. Die vormen inmiddels 67 procent van de bedrijvenpopulatie. Vooral veel nieuwe organisatieadviesbureaus, paramedische praktijken en bouwbedrijven zijn gestart. In totaal telt Gelderland nu 186.060 bedrijven.

De regionale verschillen zijn erg klein. Alle regio’s kenden een banengroei van rond 2,4%. Opvallend is dat de Achterhoek en Food Valley dit jaar samen de grootste groei realiseerden. De groeipercentages zijn voor:

• Stedendriehoek 1,9%

• Achterhoek 2,6%

• Arnhem-Nijmegen 2,5%

• Rivierenland 2,5%

• Food Valley 2,6%