Reddingsactie duurt uur na ernstig ongeluk in Brakel: twee zwaargewonden, auto total loss

ANALYSE Huisves­ting van arbeidsmi­gran­ten in Bommeler­waard is een worsteling

6:56 ZALTBOMMEL - Zaltbommel hikt tegen nieuwe regels voor de huisvesting van arbeidsmigranten aan. Een besluit hierover is uitgesteld. Waarom? Omdat de ideale oplossing niet bestaat, de samenleving kritisch is, ondernemers de druk opvoeren en bestuurders in dat speelveld keuzes moeten maken. Ondertussen is het al wel vijf over twaalf.