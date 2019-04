Redelijk ongeschonden na bijna halve eeuw politiewerk; Johan Bakker geridderd bij afscheid van politie

Dorpsquiz in Rossum: zelfs geen tijd om verslagge­ver te beantwoor­den

28 april ROSSUM - Rian van Mil heeft op Koningsdag een ‘hotline’ met haar 85-jarige vader. ,,Ik heb hem al zeven keer gebeld, hij weet alles over Rossum, zoals over de winkeltjes in ons dorp. Al herinner ik me die ook nog wel toen ik jong was. En die vraag over huis Zeldenrust wist hij ook.”