Regenboogvlag wappert op de Maartenskerk in Zaltbommel, waar SGP de grootste partij is

videoZALTBOMMEL - ‘Echt heel boos’ was Rein van Willigen toen hij hoorde dat SGP-leider Kees van der Staaij zijn handtekening had gezet onder het Nashvillepamflet. De beheerder van de Sint-Maartenskerk in Zaltbommel stuurde Van der Staaij meteen een e-mail waarin hij zijn grieven uitte.