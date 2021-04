Regio moet veel meer energie steken in wind en zon; 5 keer zoveel panelen en 17 hoge molens extra

Voor 1 juli moeten alle gemeenteraden in Rivierenland hebben ingestemd met het plan dat vervolgens met die van 31 andere regio’s moet worden ingeleverd in Den Haag. Voorzitter van de regionale stuurgroep is de Culemborgse wethouder Joos Reus: ,,We hoeven ons zeker niet te schamen voor het aanbod dat Rivierenland doet. Tegelijkertijd denken we dat de balans is gevonden om het voor onze inwoners acceptabel te houden. Dat het soms pijn gaat doen, is onvermijdelijk. Maar het is noodzakelijk.’’