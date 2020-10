Regionaal Archief Rivierenland maakt speurgame: wie laat er archiefstukken verdwijnen?

Gerard en Rianne Dubbeld schreven de oorlog van zich af; Het Elfde Gebod werpt ander licht op moord in Alem

24 oktober ALEM/AMMERZODEN Het verschijnen van het boek ‘Het Elfde Gebod’ over Louis Boelen, bracht zijn dochter rust 76 jaar na zijn dood in 1944 in Alem. Rianne Dubbeld-Boelen en haar man Gerard konden na uitgebreid onderzoek hun eigen versie van het verhaal vertellen. ,,Het verhaal is completer nu.”