Remijn Kerkdriel gaat voortaan ook de kazen rijpen van bedrijf in Rhenen

KERKDRIEL - Kaashandel Remijn in Kerkdriel neemt per 1 juli de activiteiten over van Meester-Affineurs. Affineren is het laten rijpen en op smaak laten komen van kaas door die regelmatig te keren. Hans Boot en Wout Kranenburg van het bedrijf in Rhenen gaan zich concentreren op productie en productontwikkeling.

Met deze overname realiseert Kaashandel Remijn een uitbreiding van het (biologische) assortiment. Meester-Affineurs maakt kaas van rauwe, niet afgeroomde melk van koeien, schapen en geiten. Bij het maken van kaas gebruiken ze melk van één specifiek ras. Zo zweren de kaasmakers bijvoorbeeld bij de blaarkoppen in de Gelderse Vallei.

Het bedrijf in Kerkdriel is een van de bekendste affineurs en distributeurs van kaas in Nederland. Remijn levert hoofdzakelijk aan kaasspeciaalzaken, markthandelaren en mobiele kaasboeren en is actief in meer dan 20 landen.

Duurzame graskazen

Peter Verweij van Kaashandel Remijn is blij met de overname. ,,Meester-Affineurs is een van de vooroplopers in duurzame graskazen en recepturen met melk van specifieke rassen en daar zien wij volop kansen en mogelijkheden.”

Familiebedrijf Remijn is ruim 40 jaar geleden opgericht en is uitgegroeid van een kleine kaashandel tot een flinke groothandel. Remijn heeft in Kerkdriel een rijpingspakhuis met een capaciteit van 250.000 kazen. Stompetoren is een van de bekende kazen die in Kerkdriel op smaak komen.