Resort aan de Maas dicht vanwege hoogwater; gasten omgeboekt naar andere parken

Restaurant Bommels Bakhuys te smal om open te gaan en dus serveren Simon en Carlijne in prachtige tuinen

8 juli ZALTBOMMEL/TUIL - De restaurants in Nederland mogen sinds een maand weer gasten ontvangen. Alle restaurants? Nee, het Bommels Bakhuys in de Gamerschestraat in Zaltbommel is zo krap dat de verplichte 1,5 meter afstand tussen de mensen niet mogelijk is.