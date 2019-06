Resort aan de Maas: iljoeneninvestering in camping Maaszicht in het verschiet

Politie maakt zich zorgen over handdoek op Waalstrand­je Zaltbommel

17:27 ZALTBOMMEL - Op het strandje langs de Waal in Zaltbommel is een uitgespreide handdoek gevonden. Op een andere plek zou niemand zich daar druk over maken. Maar langs de Waal is dat anders. De rivier eist ieder jaar weer het leven van meerdere zwemmers. De politie is dan ook bezorgd, en wil graag weten van wie de handdoek is.