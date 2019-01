Restaurant De Fuik in Aalst wordt trouwlocatie

AALST - De gemeente Zaltbommel heeft er weer een plek bij waar stellen elkaar het ja-woord kunnen geven. Het college heeft het verzoek van De Fuik in Aalst om in het restaurant huwelijken te mogen voltrekken gehonoreerd.

De tijd dat trouwen alleen op het gemeentehuis mogelijk was, is allang voorbij. De laatste jaren zijn er in de gemeente Zaltbommel diverse locaties bij gekomen. Daar is vraag naar, omdat bruidsparen het fijn vinden als zij met hun gasten op dezelfde plek kunnen blijven.

Tien locaties in Zaltbommel

Naast het gemeentekantoor heeft Zaltbommel nu tien locaties waar ook getrouwd kan worden. Dat zijn in de stad Zaltbommel het Oude Stadhuis op de Markt, restaurant De Verdraagzaamheid, de Sint Maartenskerk, de Gasthuiskapel en het Van der Valk hotel. Daarbuiten kan de huwelijksvoltrekking plaats vinden in Huis Brakel, kasteel Nederhemert, Slot Loevestein, dorpshuis Gambora in Gameren en nu dus ook restaurant De Fuik in Aalst. "

Zes locaties in Maasdriel