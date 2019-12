Restaurant met friettent in Kerkdriel ontvangt eerste gasten

KERKDRIEL - Op de kleurplaat achterop de placemat van restaurant 'Gewoon Sientje' valt een serveerster over een banaan. ,,Je mag hier fouten maken", aldus 'gastvrouw' Monique Nijkamp van het nieuwe restaurant in Kerkdriel. ,,We willen bij Gewoon Sientje en het 'Frietparadijs' mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onder begeleiding van ervaren mensen uit de zorg en horeca werkervaring op laten doen. Denk aan koken, bedienen, de receptie en medewerker in friettent 'Het Frietparadijs' beneden. Misschien een springplank naar die echte baan. Het gaat er niet om wat je niet kunt maar wat je wel kunt."

Het etablissement aan de Berm pal naast sterrenrestaurant Flicka opende dit weekeinde de deuren. De frietzaak op de begane grond draait al wat langer. De eerste gasten stappen rond vijf uur het restaurant binnen. Het zijn Inge, Jochem en dochtertje Liv van anderhalf uit Kerkdriel. ,,We willen Sientje uitproberen", aldus Inge. Ze vindt het 'een goed initiatief' dat er jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt mee gaan helpen in het restaurant en/of de friettent. ,,Ik ben docent in Eindhoven. Veel van mijn leerlingen hebben een vorm van autisme, ADHD of iets anders. Krijgen vaak het stempel 'dom'; mensen die niets kunnen. Belangrijk dat ze een goede opleidingsplek krijgen en iets kunnen leren. Misschien straks wat langer wachten als er iets mislukt in de keuken? Dat maakt niet uit. In deze maaltijden zit extra liefde."

Kwaliteiten

'Gewoon Sientje' is een initiatief van de Quovadis Zorggroep. Monique en Derk Nijkamp runnen zo'n twee jaar in Bruchem en Velddriel kleinschalige gezinshuizen waar jongeren vanaf 14 tot en met 23 jaar onder meer begeleid wonen. ,,Iedereen heeft kwaliteiten", aldus Derk. ,,Je probeert het juiste talent eruit te pikken. Werkgevers hebben vaak geen tijd om deze jongeren op te leiden." Monique vult aan: ,,Als bijvoorbeeld de uitkering stopt, houdt hun baantje op. Zo pijnlijk voor die jongere."

Eerst gasten Inge en Jochem gaan waarschijnlijk voor de Black Angus burger. ,,Concurrentie voor sterrenrestaurant Flicka hiernaast? ,,Ik denk dat de gasten bij Sientje komen om even een hapje te eten", aldus Jochem. ,,Zo'n restaurant met Michelinster trekt mensen die de hele avond willen tafelen", vult Inge aan.

Actrice

Nathalie en Tonny van den Bos uit Kerkdriel komen voor de eerste keer bij de frietzaak beneden in het pand.

Tamara (16) schept de verse frietjes en pakt de snacks in. Ze woont in het gezinshuis met woonzorg in Bruchem.

,,Leuk hier te werken", geeft ze aan. ,,We waren vrijdag ook bij de officiële opening van het restaurant. Moesten gasten welkom heten, champagne uitdelen en de jassen aannemen. Superspannend ja. Ze vonden ons heel gastvrij. Een nieuwe baan in de horeca? Dan wel als ondernemer. Lijkt me leuker dan in de keuken staan, maar eigenlijk wil ik actrice worden.”

Concurrentie?

,,Je moet alles een keertje uitproberen", zegt Tonny die frietjes komt halen. ,,Ik hoorde dat hier vroeger bij 'Het Gat van Sientje' het restaurantje van Sientje stond. Bijzonder dat er mensen zijn die deze jongeren een kans geven. Die mensen zijn achtergesteld in onze maatschappij." Nathalie heeft meegeluisterd: ,,We gaan er binnenkort misschien wel een keertje eten. Nee, niet bij de buren. Voor ons is Flicka te chique en te duur."

Bij het sterrenrestaurant Flicka op de dijk lijken ze wat minder blij met hun nieuwe buren. Ze willen zaterdag geen reactie geven in de krant.

Quote Die Jaguar en dat Opeltje staan straks naast elkaar Derk Nijkamp