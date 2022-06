Restauratie van de stadswallen, hier doet Zaltbommel het voor

ZALTBOMMEL - De jaren durende restauratie van de stadswallen in Zaltbommel is zo’n beetje halverwege. Steeds meer wordt duidelijk wat de gemeente met dit miljoenenproject voor ogen heeft.

Zo was er afgelopen weekend een klassiek concert in de muziektent. Tien muzikanten in de leeftijd van 11 tot en met 15 jaar speelden daar De Vier Jaargetijden van Antonio Vivaldi. Honderden mensen vonden een plekje op de bankjes of in het gras, en genoten van het betoverende optreden.

Belasten

Dat is nu precies wat Zaltbommel wil: een fraai stadspark met historisch verantwoord groen waar mensen kunnen wandelen, recreëren en genieten. Dat betekent ook dat grote evenementen, zoals festival Lolliepop, juist niet meer in het park kunnen worden gehouden. De tent en de vrachtwagens die spullen aanvoeren, zouden het opgeknapte park te veel belasten. Inmiddels is voor Lolliepop een nieuwe locatie gevonden, net aan de andere kant van de stadsgracht, op een veld aan de Gisbert Schairtweg. Daar beleefde het festival onlangs een geslaagde editie.

Iets bijzonders

Enkele jaren geleden besloot Zaltbommel om onderzoek te laten doen naar de verwaarloosde stadswallen en dat leverde een verrassende uitkomst op. Juist omdat lange tijd niets aan onderhoud was gedaan, bleken de van oorsprong middeleeuwse verdedigingswerken zeer compleet en daardoor uniek in Nederland. Onder al het verwilderde groen bleken de wallen nog intact, inclusief de binnen- en buitengracht en zelfs nog een deel van het vrije schootsveld. Onderzoekers concludeerden dat Zaltbommel iets bijzonders heeft.

Voor de gemeente reden om een groot restauratieplan te maken. In 1834 veranderde landschapsarchitect François de Virieu de verdedigingswerken in een stadspark, en in die stijl wordt het nu hersteld. Een omvangrijk en gesubsidieerd project dat nu drie jaar loopt en een jaar of zes duurt.