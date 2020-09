Reuring in de stad: kunstrondje XXL en koopzondag in Zaltbommel

ZALTBOMMEL - In het anders zo bruisende Zaltbommelse kunstwereldje was het deze zomer angstig stil, maar komend weekend staat er een extra grote kunstroute op de agenda.

Door de strenge coronamaatregelen in het begin van het jaar en de voorzichtigheid bij het publiek om er weer op uit te gaan, staat het plaatselijke kunstleven al geruime tijd op een laag pitje. Galeries moesten hun deuren wekenlang sluiten en terugkerende kunstevenementen als Kunst Kiezel Klei, voor veel Bommelerwaardse creatievelingen een jaarlijkse expositiemogelijkheid bij uitstek, werden afgeblazen.

Vergeleken bij het afgelopen jaar, toen het kunstenaarsgilde twee maanden lang in de schijnwerpers stond dankzij een veelomvattend cultuurfestival, is het dit jaar armoe troef. Maar voor de liefhebbers is er goed bericht. Komend weekend gaat een nieuw evenement van start: Kunstrondje XXL.

80 deelnemers

Ruim 80 amateurs en profs uit de regio en ver daarbuiten tonen zaterdag en zondag (van 11.00 tot 17.00 uur) hun werk op 54 locaties in de vesting van Zaltbommel. Het gaat daarbij niet alleen om galeries, maar ook om huiskamers, kantoren, schuren en tuinen, alles op loopafstand en aangegeven met vlaggen. De toegang is gratis, behalve bij Museum Stadskasteel. De expositie in de kasteeltuin is overigens wel vrij toegankelijk.

Een plattegrond is verkrijgbaar op alle adressen en is te downloaden op kunstrondjezaltbommel.nl.

René van Dam

Bedenker en organisator is René van Dam, die sinds kort een galerie met eigen werk (bronzen beelden en schilderijen) runt in de Gasthuisstraat. Van Dam: ,,De gemeente promoot Zaltbommel als 'kunststadje', maar nu de Bommelse Kunstroute is gestopt en ook andere evenementen afhaken, blijft daar weinig van over'', is zijn beweegreden.

,,Om meer publiek te trekken, hebben we vorig jaar het Kunstrondje in het leven geroepen. Elke eerste zondag van de maand zijn zestien ateliers en galeries in de binnenstad geopend. Het evenement van dit weekend is een uitgebreide versie daarvan, vandaar de naam Kunstrondje XXL.''

Met de voorbereidingen is hij al een paar maanden bezig. Het bleek een pittige klus om de locaties bijeen te sprokkelen. De aanmelding van artiesten liep makkelijker. ,,We hebben geen ballotage. Iedereen kon inschrijven. We delen de kosten, dus het levert mij niets op.''

Ook koopzondag

Komende zondag is ook koopzondag. Van Dam: ,,We hebben een oproep aan de middenstanders gedaan om hun zaken te openen. Muzikanten en steltlopers zorgen voor amusement op straat.''

De kunstenaar wil er een jaarlijks terugkerend evenement van maken. ,,Ik vind het verrassend dat ook particulieren en bedrijven ruimte ter beschikking stellen. Dat biedt perspectieven voor de toekomst. Als we volgend jaar meer locaties hebben, kunnen we het evenement nóg groter maken.''