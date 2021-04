Reuvers uit Oss gaat ‘korfbalwijk’ in Well verder uitwerken; Maasdriel heeft project 16 huizen verkocht

Het gaat om de zestien woningen die worden gebouwd op het terrein van de voormalige korfbalvereniging De Maaskanters in Well, aan de voet van de dijk naast het terrein van voetbalclub WSV Well. Hoe het wijkje eruit moet gaan zien, heeft de gemeente in samenspraak met de inwoners van Well bepaald. Dat gedeelte wilde Maasdriel niet aan een ontwikkelaar overlaten. Maar nu alles in de steigers staat, is het project verkocht, zoals de bedoeling was. De gemeente gaat met Reuvers in overleg over de verdere uitwerking en uitvoering van het plan.