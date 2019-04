Rien van Doorn benoemd tot Ridder bij afscheid van raad van commissarissen veiling Fruitmasters

Ammersoyen en Maarten van Rossem in stripboek over geschiede­nis van Gelderland

23 april AMMERZODEN - Kasteel Ammersoyen is te zien in een nieuw stripboek dat de geschiedenis van Gelderland meer bekendheid moet gaan geven. Striptekenaar Danker Jan Oreel beeldt in Ridders van Gelre, ons verloren hertogdom ook de beruchte Gelderse legerleider Maarten van Rossem af in zijn stadskasteel in Zaltbommel.