Riveer zoekt bouwers voor elektrische ponten, maar nog niet voor Brakel

BRAKEL/GORINCHEM - Riveer wil in februari 2022 twee elektrische veerponten in gebruik nemen. Dat zal nog niet zijn tussen Brakel en Herwijnen, maar een duurzame krachtbron voor die pont zal ook niet meer zo heel lang op zich laten wachten.

De gemeente Gorinchem is de Europese aanbesteding gestart voor de bouw van de elektrische ponten. Die gaan varen op de route Gorinchem - Hardinxveld - Werkendam, met als het even kan ook een stop in Sleeuwijk.

Scheepsbouwers hebben tot 12 oktober om zich in te schrijven voor de klus. De bedoeling is dat de schepen vanaf februari 2022 in de vaart gaan. Johan Hania van Riveer denkt dat dat haalbaar is. Zijn persoonlijke mening is dat er over vijf jaar ook geen diesel meer wordt verstookt op de oversteek tussen Brakel en Herwijnen. ,,Daar zijn we ambtelijk over in gesprek met de gemeente Zaltbommel.”

Volledig scherm De pont van Riveer tussen Brakel en Herwijnen kan per keer 18 auto's overzetten. © Riveer

Elektrisch overvaren is een langgekoesterde wens van Riveer en de gemeente Gorinchem. De bouw van twee ferry’s zit al jaren in de pijplijn. In 2018 mislukte de aanbesteding echter. Onderzoek wees uit dat de 4,2 miljoen euro die voor het project was uitgetrokken te weinig was. En geen enkel bedrijf schreef zich in. Waarom het nu wel gaat lukken? ,,Het grote verschil met toen is dat scheepswerven ook de oplaadpunten en de steigers mogen bouwen. Die faciliteiten waren in 2018 niet opgenomen in de opdracht.”

Quote Wij denken dat werven nu de ruimte hebben om de ponten te bouwen Johan Hania, Riveer

Verder mogen bouwers voortborduren op een ontwerp dat twee jaar terug gemaakt is door Coco Yachts in Gorinchem. ,,Ook mogen ze met een eigen ontwerp komen.” Het is volgens Hania bovendien gunstig dat de marktomstandigheden in de scheepsbouwsector nu anders zijn dan een paar jaar terug. ,,Wij denken dat werven nu de ruimte hebben om de ponten te bouwen.”

Grootste winst

Gorinchem en Riveer beginnen met de verbinding naar Werkendam en Hardinxveld omdat daar de grootste winst te behalen is. ,,De schepen die we op die route inzetten, hebben nog een volledige dieselaandrijving. Onze grootste kostenposten zijn personeel en brandstof. Het veer tussen Brakel en Herwijnen is diesel-elektrisch. Daarbij drijven dieselmotoren generatoren aan die vervolgens de energie leven voor de voortstuwing.”

Of de Brakel X op termijn een elektrische aandrijving krijgt, valt nog te bezien. ,,Simpel gezegd zou je er zo een elektrische veerpont van kunnen maken door er accu's in te leggen. Geen nieuw schip dus, maar een verbouwing van de huidige pont. De ontwikkelingen met waterstof in de scheepvaart gaan momenteel echter zo hard dat het ook wel eens die kant op kan gaan.”

Niet de nadruk op de prijs

Hoeveel geld er nu met de schepen gemoeid is, is niet bekendgemaakt. De sector heeft aangegeven dat Gorinchem niet de nadruk op de prijs moet leggen.