Rivierenland gaat verbeteren taalvaardigheid anders aanpakken; monitor moet resultaten zichtbaar maken

Dat is afgesproken in het nieuwe taalakkoord dat de gemeenten in de regio Rivierenland hebben ondertekend. ,,Het probleem heeft nog steeds aandacht nodig", legt de Maasdrielse wethouder Anita Sørensen uit. Het vraagstuk staat al jaren op de politieke agenda, dus waarom is er nu pas een zogeheten nulmeting. ,,We hebben nooit eerder kunnen vaststellen of ons beleid om laaggeletterdheid succesvol was, simpelweg omdat de tools daarvoor ontbraken.”