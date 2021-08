Rivierenland wil nog meer toeristen trekken

Bijdrage per inwoner

Binnen het wervingsprogramma dat toeristen moet lokken wordt ingezet op de vijf speerpunten: rivierbeleving & recreatieplassen, gastvrije binnensteden, agrotoerisme, cultuurhistorische landmarks (zoals kastelen en de beide werelderfgoederen) en regiopromotie. Jaarlijks worden de afspraken bijgewerkt, dat is gewenst vanwege de snelle ontwikkelingen in het toerisme. Zo is de recente plaatsing op de UNESCO-werelderfgoederenlijst van de Romeinse Limes en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, met onder andere Slot Loevestein iets waar de Regio de komende jaren van hoopt te profiteren.

Meer euro’s

BTR, dat werkt vanuit een kantoor in Dodewaard, heeft nóg een taak. Het is voor de Regio FruitDelta Rivierenland het aanspreekpunt op het gebied van marketing en promotie voor de provincie Gelderland, het Rijk en de Duits-Nederlandse Euregio Rijn-Waal. Zo kan er bij die instanties meer geld binnengehaald worden dan de ruime euro per jaar die inwoners via de gemeenten meebetalen.

De provincie zag het aanvankelijk niet zitten om in te zetten op meer toerisme in Rivierenland. Het aantal toeristen viel in het niet bij andere Gelderse regio’s als Veluwe en Rijk van Nijmegen. Maar Gelders gedeputeerde Peter van ‘t Hoog zei onlangs tijdens toeristische streekbijeenkomst in Eck en Wiel dat er sprake is van een duidelijke ontwikkeling: ,,Relatief gezien is de groei in Rivierenland nu het hoogst. Zeker voor de buitenlandse toerist kunnen Rivierenland en Betuwe een eye-opener zijn. Het weidse rivierenlandschap is zo afwijkend van wat je in andere landen tegen kunt komen.’'