Roam Special Cycles in Hedel wil het verschil maken tussen wel of niet fietsen

HEDEL - Het was een hele stap voor Johan de Rouw om zijn bedrijf Roam Special Cycles, gespecialiseerd in het maken van fietsen voor mensen met een beperking, te verhuizen van Ammerzoden naar Hedel. De emotionele band met Ammerzoden was heel sterk. Een jaar later concludeert hij dat het besluit hem meer heeft gebracht dan hij durfde te dromen.

De metershoge foto van zijn vader bij binnenkomst geeft aan dat de man een bijzondere rol speelde in het leven van Johan de Rouw. En nog altijd speelt. Trots kijkt Theo de Rouw, in zwart-wit leunend op zijn racefiets, de wereld in die hij te vroeg verliet. Zoon Johan, nu 43, was 26 toen hij zijn vader, zijn fietsmaat en zijn zakenpartner verloor. ,,Hij leerde me lassen, draaien, frezen. Ik ben op mijn 20ste, toen ik van de MTS af kwam, in het bedrijf van mijn vader gekomen. Hij kon heel goed delegeren en van hem mocht ik fouten maken. Ik heb zó veel van hem opgestoken. Dat heeft me wel gemaakt tot wie ik nu ben.”

Na zes jaar schouder aan schouder met zijn vader stond Johan er plots alleen voor. ,,Ik merkte toen dat veel mensen zeiden: ‘hoe moet dat verder nu met Roam?’ Dat deed zeer. Het was het moment dat ik me heb voorgenomen om van Roam een succesvol bedrijf te maken. En direct doorgaan met het bedrijf was misschien wel mijn manier om het verlies te verwerken.”

De mond gesnoerd

De schouders gingen eronder, onder meer met hulp van Jeroen Boelen, de oud-stagiair die nu bedrijfsleider is. De Rouw heeft zijn critici overtuigend de mond gesnoerd. Op bedrijventerrein De Kampen staat een prachtig gebouw met op de zwarte gevel in gele letters Roam Special Cycles. In het pand huist een kerngezond bedrijf en De Rouw en zijn twaalf collega’s hebben er een fantastische werkplek.

Met wielrennen heeft het bedrijf nog altijd een warme band - de Roam Wielerploeg telt meer dan 60 toerfietsers - maar raceframes horen al lang niet meer tot de kernactiviteiten. De Rouw en zijn mensen maken fietsen en toebehoren voor mensen met een beperking: elektrische handbikes bijvoorbeeld, die voor een rolstoel kunnen worden geklikt, zijn een belangrijk product. Net als twinbikes. Alle maten en varianten zijn denkbaar. ,,Per dag gaan er vier, vijf fietsen de deur uit. Allemaal maatwerk”

Visitekaartje

Het bedrijfspand is een visitekaartje. ,,Als mensen hier komen, wil ik dat ze zich thuis voelen. Het moest ook een plek worden waar mensen het gaaf vinden om te werken, dat helpt bovendien bij het vinden van nieuwe mensen. En sinds we hier zitten, rijd ik niet meer alle 86 dealers af in Nederland, België, Frankrijk en Engeland. Ik laat ze nu naar Hedel komen. Dan kunnen ze zien hoe we werken, dat het niet om cijfers draait, maar om mensen. Dat we de tijd nemen en ze pas laten gaan als ze helemaal tevreden zijn.”

In Hedel heeft Roam nog alle ruimte om te groeien. De Rouw wil dat ook wel, maar alles op zijn tijd. Groei is geen doel op zich, benadrukt hij. ,,Zoveel mogelijk fietsen verkopen, zo zit ik niet in elkaar. Ik wil dat Roam er over 20 jaar nog is.”

,,Ik heb nog zo veel wensen en nog zo veel te verbeteren”, zegt De Rouw over de toekomst. ,,Toen in Oss het ongeluk met de Stint gebeurde, waarbij vier doden vielen, heb ik daar nachten wakker van gelegen. Als vader, maar ook als maker van aangepaste fietsen. Dezelfde mensen die de Stint onderzochten, heb ik hier uitgenodigd om naar ons productieproces te kijken. Waar we nu aan werken is een eigen teststraat. Die ontwikkelen we helemaal zelf, alle kennis daarvoor hebben we in huis. Ook ontwikkelen we handgrepen op maat, waarbij we iemands hand scannen en dan het handvat in de 3D-printer maken. Dat kan voor iemand het verschil betekenen tussen wél of niet fietsen.”

ROAM SPECIAL CYCLES • Theo de Rouw begon in 1897 het bedrijf Roam Special Cycles. Roam staat voor Rouw en Ammerzoden. Het bedrijf ontstond uit de hobby om voor mensen met een beperking een speciale fiets te bouwen. Daar kreeg De Rouw het zo druk mee, dat hij zijn baan opgaf. • Na het overlijden van Theo de Rouw in 2006 nam zoon Johan het bedrijf op 26-jarige leeftijd over. • Het bedrijf was tot 2019 gevestigd aan de Haarstraat in Ammerzoden, achter de woning van de familie De Rouw. • Johan de Rouw opende in 2019 een nieuw pand in Hedel. Het gebouw is wat energie betreft helemaal zelfvoorzienend.