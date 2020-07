Roep om tijdelijke verruiming zondagopenstelling Zaltbommel

ZALTBOMMEL - Een groep ondernemers uit Zaltbommel vraagt de gemeente om, zo lang de coronacrisis duurt, de regels voor de zondagopenstelling te verruimen. Een brief van die strekking is vandaag verstuurd.

In tegenstelling tot omliggende gemeenten kunnen winkels in de gemeente Zaltbommel op zondag slechts beperkt open. Er zijn een paar vaste koopzondagen en alleen in de de stad Zaltbommel mogen de supermarkten op zondagmiddag open. Meer is op dit moment niet mogelijk, omdat het deels christelijke gemeentebestuur rekening wil houden met de zondagsrust.

Onafhankelijk en mobiel

De beperkingen zijn een groep ondernemers al langer een doorn in het oog. ,,Gelijke monniken, gelijke kappen", zegt John van Bruchem van Jumbo Bommelerwaard nog maar eens. Zijn supermarkt in Zaltbommel mag wel op zondag open, maar die in Gameren niet.

,,Dat werkt niet, tijden veranderen", meent Van Bruchem. Hij voert het woord namens de afzenders van de brief. Dat zijn naast Jumbo ook Albert Heijn, Gamma, kledingzaak Norah, Seats & Sofa's en Welkoop. ,,De klant is onafhankelijk en mobiel", weet Van Bruchem. ,,Wie op zondag niet in Zaltbommel terecht kan, rijdt gewoon ergens anders heen. Daardoor lopen Zaltbommelse winkeliers inkomsten mis.”

Economie

En dat laatste kunnen ondernemers volgens de supermarkteigenaar op dit moment echt niet gebruiken. ,,De economie loopt door de coronacrisis terug en we hebben te maken met maatregelen waardoor er maar een beperkt aantal klanten in de winkel kan. Het komt gelukkig niet zover dat we mensen buiten moeten laten wachten, maar we horen wel van klanten dat ze het soms te druk vinden. Een tijdelijke verruiming van de zondagopenstelling helpt ons dus in meerdere opzichten. Het voorkomt dat klanten buiten de gemeente gaan winkelen, en het helpt met een betere spreiding.”

De brievenschrijvers hopen dat burgemeester en wethouders van Zaltbommel open staan voor een gesprek. ‘Daarbij benadrukken we dat het niet om een verplichting gaat, maar om het bieden van deze ruimte voor winkeliers die daar graag gebruik van willen maken', schrijven ze. ‘Daarbij willen we graag rekening houden met de kerktijden'.

Nog niet van virus af

Dat de brief nu pas komt, terwijl de coronacrisis al een half jaar aan de gang is, kan Van Bruchem eenvoudig verklaren. ,,Ik het begin hadden we onze handen vol aan de nieuwe regels en het treffen van voorzieningen in onze winkels. Bovendien hoopten we dat het niet zo lang zou duren. Maar nu weten we dat we waarschijnlijk nog lang niet van het virus af zijn. Daarom willen we hierover in gesprek.”