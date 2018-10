Roep om vrijwilligers is in Bommelerwaard inmiddels een schreeuw

Het Sint-Maartensfeest in de Zaltbommelse wijk Spellewaard gaat dit jaar op 11 november niet door. De Oranjevereniging voor Kerkwijk, Bruchem en Delwijnen is opgeheven en die in Well heeft momenteel geen bestuur. De bezetting van de buurtbus komt in de knel, de huiswerkbegeleiding door stichting Orizon heeft handen te kort en Huiskamer De Schans in Zaltbommel zit binnenkort zonder beheerder. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Oorzaak: het lukt niet om vrijwilligers te vinden.