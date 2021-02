Rolstoel en prothese helpen Jinte uit Zaltbommel bij topsport en opleiding

Met twee zilveren schalen in haar prijzenkast mag je Jinte Bos (18) met recht een topsporter noemen. Een dik jaar geleden sleepte ze beide trofeeën in de wacht tijdens de wereldkampioenschappen rolstoeltennis. In haar leeftijdscategorie werd ze tweede in het enkelspel en samen met haar Alphense tennispartner Lizzy de Greef werd ze eerste. Momenteel droomt ze van deelname aan de Paralympics in 2024 en traint ze zo hard ze kan.

Meer ambities

Wie nu denkt dat de Bommelse kampioene na de behaalde successen alleen nog maar in het tenniswereldje te vinden is, heeft het mis. Ze heeft meer ambities. Het afgelopen najaar begon ze aan een opleiding dierenartsassistente bij Helicon in Den Bosch en op dit moment is ze bezig aan haar eerste stage. We treffen de getalenteerde tennisser tussen de hondenhokken bij Hondenvakantieboerderij en trimsalon Nicky in Velddriel, net klaar met een dagelijkse schoonmaakronde en zichtbaar in haar element. ,,Ik werk hier 160 uur in 5 weken. ’s Morgens hokken schoonmaken en eten geven, ’s middags helpen bij het trimmen: borstelen, wassen, afdrogen en föhnen. Ontzettend leuk.”

Door een aangeboren heupdysplasie en scoliose is de paraveterinair in spe afhankelijk van een rolstoel. Dat roept vragen op. Hoe kun je zittend in een rolstoel hondenpoep ruimen en al die andere werkjes doen? Het antwoord is simpeler dan verwacht. ,,Ik heb bij dit werk de rolstoel helemaal niet nodig. Met mijn beenprothese kan ik aardig lopen, beter dan ik dacht. Ik heb nog getwijfeld of ik wel aan deze opleiding moest beginnen. Eerlijk gezegd valt het mezelf ook mee dat het zo goed lukt. De rolstoel gebruik ik nu alleen nog bij het sporten en wanneer ik langere afstanden moet afleggen.”

Training op laag pitje

Door de coronamaatregelen staat haar trainingsprogramma tijdelijk op een laag pitje. ,,We mogen niet binnen trainen, dus spelen we gemiddeld twee keer per week buiten. Dat is lastig met dit winterweer, want de hoepels aan de wielen voelen steenkoud aan je handen. Van de KNLTB krijgen we schema's om je conditie op peil te houden. Verder doe ik zo veel mogelijk krachttraining thuis."

Om mee te mogen doen aan de Paralympische Spelen in Parijs, moet ze nog de nodige internationale toernooien spelen. Dat kost veel geld. Omdat ze die kosten onmogelijk zelf kan opbrengen, richtte ze de Stichting Jinte Wheelchair Tennis op, bedoeld om fondsen te werven. ,,Ik heb nu zeven sponsors, maar dat is helaas niet genoeg”, aldus de voormalige leerlinge van het Cambium College. ,,Om extra aandacht te vragen, ga ik mijn aangepaste Peugeot 206 deze week helemaal bestickeren. Niet alleen met mijn eigen logo, maar ook met de namen van bedrijven die me steunen. Die krijgen een prominente plaats.”