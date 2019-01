Rommelen met huisvesten van arbeiders? Dan kun je een forse boete verwachten

De nieuwe regels houden onder meer in dat er in een reguliere woning niet meer dan vier mensen mogen worden gehuisvest, dat er geen badkamers en garages mogen worden gebruikt voor huisvesting en dat er per straat en per kern grenzen worden gesteld aan het aantal woningen en arbeidskrachten. Daarnaast gelden er administratieve verplichtingen, zoals het bijhouden van een nachtregister. Daarmee krijgt de gemeente in beeld wie waar verblijft.