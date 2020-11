Roparun is gul voor hospice Bommelerwaard; 70.000 euro voor inrichting De Samaritaan

Vier kamers

,,Mensen kunnen nu terecht in Tiel, Rosmalen of Waalwijk. Daar is vanuit de Bommelerwaard gebruik van gemaakt. We denken in hospice De Samaritaan een sfeer te kunnen creëren waardoor mensen zich bijna thuis voelen”, zegt Groen over het doel waar het geld aan besteed kan worden. Naast de vier kamers krijgt het hospice een huiskamer. ,,De Samaritaan is straks voor iedereen uit de Bommelerwaard, maar ik denk dat er ook mensen van buiten het gebied komen.”



Stichting Roparun haalde vorig jaar 5,8 miljoen euro op, bedoeld voor hulp aan mensen met kanker. De Brandwijk Bommelerwaard Runners droegen daar opnieuw aan bij. Gerard Bambacht vertelt dat het voor het team een emotioneel moment was toen Roparun liet weten 70.000 euro te schenken. ,,We hebben dankzij enorme betrokkenheid uit de regio in de loop der jaren al meer dan 400.000 euro ingezameld voor de Stichting Roparun. Nu komt er iets op een heel structurele manier iets terug naar de Bommelerwaard.”