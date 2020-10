Rossum krijgt er 120 woningen bij én Maasdriel krijgt 1,5 miljoen van projectontwikkelaar Rubens

Het zijn 34 woningen minder dan in het oorspronkelijke plan uit 2008, maar daarmee wordt de wijk Rubens volgens De Vries wel een stuk mooier. ,,Het wordt een wijk met alles erop en eraan, niet meer hutjemutje zoals eerst de bedoeling was, maar ruim opgezet met veel groen. Met woningen in alle categorieën: voor starters, voor spoedzoekers, energieneutraal, levensloopbestendig, echt een fantastisch plan waar Rossum jaren mee vooruit kan.”

Schadeclaim

Projectontwikkelaar Rubens leed schade doordat de gemeente een in 2008 gesloten overeenkomst niet nakwam. Vorig jaar gaf de rechter het bedrijf gelijk en moest Maasdriel 6,7 miljoen betalen. Na die ‘veroordeling’ besloot Maasdriel om toch door te onderhandelen met de projectontwikkelaar. ,,Dat geld waren we toch kwijt”, kijkt De Vries terug. ,,Als we de banden zouden verbreken, zouden we ook nog eens zonder die huizen komen te zitten. En in hoger beroep gaan tegen de uitspraak zou nog wel eens kunnen leiden tot een nog hogere claim.”

Maasdriel besloot om met Rubens te blijven praten, om te voorkomen dat de gemeente met lege handen zou komen te zitten. ,,We moesten de bittere pil van de claim maar slikken en ons concentreren op waar we beter mee af zijn. Het ging er een paar keer flink aan toe, maar ik heb mijn trots maar aan de kant gezet om dit er uit te halen.”

Tegemoetkoming

Opvallend in de deal is wat de gemeente de ‘tegemoetkoming’ noemt van 1,5 miljoen euro. Dat geld krijgt de gemeente van de ontwikkelaar Rubens. De Vries noemt het een vergoeding voor de schade die gemeente geleden heeft. ,,Het is geen gedeeltelijke teruggave van de claim. We hebben aan kunnen tonen dat we schade hebben geleden aan het project en berekend is dat het om 12.500 euro per woning gaat. En omdat het om 120 woningen gaan, komen we op anderhalf miljoen uit.”

Negen maanden

Eén miljoen is al aan de gemeente betaald. Het restant krijgt Maasdriel als het bestemmingsplan onherroepelijk is. Voorwaarde die Rubens heeft gesteld, is dat er binnen 9 maanden een voorontwerpbestemmingsplan ligt. ,,We hopen in 2022 in Rossum te kunnen gaan bouwen”, aldus De Vries.