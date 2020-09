Rotterdammers met gestolen trekkers en rijplaten aangehouden in Zuilichem

Bewoners Zuilichem schrijven brief: ‘Niet nog meer arbeidsmi­gran­ten in onze straat’

5 september ZUILICHEM - Van de zes gewone huizen aan de Mertstraat in Zuilichem worden er drie bewoond door arbeidsmigranten. En dat is genoeg, menen de bewoners van de drie andere woningen. Ze hebben er een brief over geschreven aan de gemeente.