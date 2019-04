Ruim 400 bezwaren tegen containers Avri, restcontainer wordt steeds leger

Volgens een woordvoerder van Avri loopt de plaatsing van de containers er geen vertraging door op. Vanaf 1 juli moeten inwoners van de gemeenten in Rivierenland hun restafval naar ondergrondse containers brengen. Alleen herbruikbare grondstoffen als plastic en gft worden dan nog opgehaald. Tot nu toe zijn er 431 containers geplaatst; de laatste 80 volgen de komende weken. In een aantal gevallen is de vergunning nog niet rond of moet er water uit de grond gepompt worden.

Afvalscheiding beter

De bedoeling is dat inwoners minder restafval produceren als ze het zelf weg moeten brengen. Volgens Avri gaat het scheiden van afval nu al veel beter dan vorig jaar.



Was er in 2018 een daling te zien van 121 kilo naar 116 kilo per persoon, het eerste kwartaal van dit jaar is dat verder naar beneden gegaan tot omgerekend 107 kilo per persoon per jaar. Daarmee is het doel nog lang niet bereikt: volgend jaar moet het nog een stuk minder zijn, namelijk maximaal 75 kilo.



Bij de Raad van State zijn 27 verzoeken ingediend om het werk aan een container stop te zetten. Hiervan zijn 6 verzoeken ingetrokken, 6 verzoeken toegekend en 15 verzoeken afgewezen.