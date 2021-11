Ruim een hectare van de bodem van schootsveld Zaltbommel blijkt vervuild: ‘Verontreiniging is niet gevaarlijk’

Dat blijkt uit de eerste resultaten van het onderzoek naar de omvang van de bodemverontreiniging. Voor dat onderzoek zijn in augustus proefsleuven gegraven. De gemeente laat weten dat de uitkomsten bevestigen dat er sprake is van een oude vuilstortplaats.

‘Niet gevaarlijk’

Het gaat vooral om puin, asresten en ander stortmateriaal. De stortlaag is afgedekt met een dunne laag grond. Uit het onderzoek naar de ruim 1 hectare grote vuilnisbelt komen geen aanwijzingen dat de verontreiniging zich verplaatst. De situatie is volgens de gemeente niet gevaarlijk en lijkt dus geen impact te hebben op de omgeving. De vervuiling zit namelijk niet aan de oppervlakte, deze grond is niet bewoond en er staan geen gewassen op.

Volgens de gemeente lijkt een volledige bodemsanering geen optie. Daarvoor zijn de kosten te hoog. ,,We beraden ons wat passende mogelijkheden zijn om de inrichting van het Schootsveld aan te passen en hoe we daarbij kunnen omgaan met de stortplaats.”

Binnengracht

Het schootsveld is niet los te zien van de verdedigingswerken en wordt daarom meegenomen in de restauratie van de stadswallen. Dat het schootsveld nog open gebied is, maakt Zaltbommel als vestingstad extra bijzonder. De bedoeling is om het schootsveld in ere te herstellen. Daarnaast krijgt het gebied een waterbergende functie voor de wijk De Vergt. De riolering daar is niet opgewassen tegen de toenemende hevige regenval.