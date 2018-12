Ruim honderd deelnemers voor eerste dorpsquiz 'De 14 van Velddriel’

,,We zaten als organisatie en jury in de pastorie", zegt Pardoel. ,,Hoorden dat er van alles op het Kerkplein gebeurde. Zag je mensen om kerstbomen lopen. Dacht je wat is die groep nou weer aan het doen? Waren ze de lampjes in de grote kerstboom aan het tellen."

Creativiteit

Ruim honderd mensen in dertien teams deden vrijdagavond mee met de '14 van Velddriel'. De deelnemers moesten in veertien categorieën een boekwerk van zestig pagina's allerlei vragen oplossen en creatieve opdrachten uitvoeren. Ze kregen bijvoorbeeld via een ANWB-paal in een tuin de opdracht om de omtrek van de kerktoren op te meten en moesten een foto van een levende kerststal maken. ,,Er was zelfs een team met een baby", aldus Beppie en Bertien. ,,Het was geweldig. We hebben als organisatie als bedankje zelfs een eigen gebakken taart gekregen van één van de teams."

De groepen moesten op hun thuisbasissen een klomp versieren. ,,Velddriel heeft iets met klompen", legt van Heel uit. ,,We verwonderen ons erover wat voor mooie creaties er zijn gemaakt."

Voordeuren herkennen

,,We hadden ook opdrachten en vragen over Velddriel", vervolgt Pardoel. ,,De mensen moesten bijvoorbeeld een aantal voordeuren in ons dorp herkennen. Ik ben secretaris van de dorpsraad. De voorzitter van de dorpsraad herkende mijn voordeur niet eens terwijl hij toch vaak binnen is geweest."

,,We zijn nu een aantal antwoorden aan het bekijken en doornemen. We liggen soms in een deuk", zegt van Heel. ,,Er was een vraag over de namen van de Chinese panda's in Ouwehand Dierenpark. De meeste gekke antwoorden: Suske en Wiske en Ying en Yang. Het juiste antwoord: Wu Wen en Xing Ya."

Nieuwe edit

De uitslag wordt zaterdag 26 januari bekendgemaakt in dorpshuis 'de Boxhof'. ,,Daar gaan we de leukste antwoorden bespreken. Er komt zeker een tweede editie van de dorpsquiz", aldus Pardoel. ,,De eerste inschrijvingen voor volgend jaar zijn nu al binnen."

Volledig scherm Dertien versierde klompen omdat 'Velddriel wel iets met klompen heeft'. (foto: dorpsraad Velddriel) © Peter De Bruijn