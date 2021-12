Ruim twintig brandstichtingen in Bommelerwaard: caravan en aanhangwagens gaan in vlammen op

videoBOMMELERWAARD - Met meerdere brandstichtingen was het donderdagavond en -nacht weer raak in de Bommelerwaard. In Poederoijen ging opnieuw een caravan in vlammen op, terwijl daar en in omliggende dorpen ook aanhangwagens de klos waren. De brandweer heeft alle branden veilig kunnen blussen.

De avond begon met de melding van een buitenbrand rond 20.40 uur aan de Zietfortseweg in Nederhemert. Al snel daarna, rond 21.20 uur, was er een groter vuur op de kruising van de Burgemeester Posweg met de Maarten van Rossumweg in Poederoijen: daar stond een aanhanger, onder meer beladen met autobanden, in brand.

In Poederoijen stond een caravan vol autobanden in brand.

Drukke avond en nacht

Het was het begin van een drukke avond en nacht voor brandweerlieden in de Bommelerwaard. Al snel volgden meldingen van brandende autobanden op een kruising in Brakel rond 22.10 uur en op de Maas-Waalweg in Zuilichem rond 22.50 uur.

Rond 23.00 uur kwam daar in Brakel nog een brandende aanhangwagen aan de Beukenstraat bij. Voor dat incident moet de brandweer van Giessen worden opgeroepen, omdat lokale brandweerlieden al voor een andere brand waren uitgerukt. Bij de branden in Brakel werd zwaar vuurwerk afgestoken.

Ook in Kerkwijk brandde rond 23.10 uur op de Delwijnsekade een aanhanger. Het vuur is met autobanden aangestoken. Later staan rond 23.45 uur ook in Brakel weer autobanden in brand, die zijn gestapeld. Daarnaast brandt er hout.

In Poederoijen stond een caravan vol autobanden in brand.

Grotere voertuigen in vuur en vlam

Daarna worden er meer voertuigen in de Bommelerwaard in vuur en vlam gezet. Opnieuw rijden brandweerlieden rond 23.00 uur naar de kruising op de Burgemeester Posweg. Dit keer om een caravan te blussen, die door omstanders is gevuld met hout, autobanden en plastic. Door de grote drukte met meldingen moet de brandweer van Nederhemert worden opgeroepen. Een grote groep jongeren staat naar het vuur te kijken.

Minder dan een half uur nadat die brand is geblust, slaan de vlammen rond 00.30 uur opnieuw uit de caravan. Ook is een grote dichte aanhanger op de kruising aangestoken. De vlammen komen metershoog boven de voertuigen uit.

Na het blussen ontstaat er nog wat consternatie als een auto met hoge snelheid op de groep toekijkende jongeren inrijdt. De omstanders konden op tijd naar de zijkant springen. Het voorval wordt door de politie onderzocht. Rond 01.20 uur worden nog restanten van eerdere branden aangestoken. De gemeente besluit daarop het afval af te voeren.

De Maas-Waalweg werd in Zuilichem door de aanwezige jongeren afgezet.

Kleinere branden

In Zuilichem wordt rond 02.00 uur een stapel afval in brand gestoken, opnieuw op de Maas-Waalweg. Ook bij dit voorval is een grote groep jeugd aanwezig, die de weg heeft afgezet met lint.

Niet veel later brandt het langs de Maas-Waalweg in Nederhemert tegenover de brandweerkazerne, waar een stapel vrachtwagenbanden rond 02.05 uur in vlammen opgaat. Rond 02.45 uur wordt nog een brand gemeld op de kruising van de Burgemeester Posweg met de Molenkampseweg in Brakel.

‘Dossiers’ voor brandstichters

De donderdagavond en -nacht waren met deze meldingen en andere kleine brandjes in de omgeving druk voor de brandweer en gemeente, die verantwoordelijk waren voor het blussen en opruimen op de getroffen plaatsen. De politie meldde eerder dat ze werken aan ‘dossiers’ voor brandstichters in Poederoijen.

Bij de branden in Brakel werd zwaar vuurwerk afgestoken.

Bij de branden in Brakel werd zwaar vuurwerk afgestoken.

Naast de caravan werd ook een grote dichte aanhanger in Poederoijen aangestoken.

Naast de caravan werd ook een grote dichte aanhanger in Poederoijen aangestoken.

Naast de caravan werd ook een grote dichte aanhanger in Poederoijen aangestoken.

Naast de caravan werd ook een grote dichte aanhanger in Poederoijen aangestoken.

In Poederoijen stond een caravan vol autobanden in brand.

In Poederoijen stond een caravan vol autobanden in brand.

De brandweer moest ook af op een buitenbrand in Nederhemert.

In Zuilichem was het raak toen een grote stapel autobanden in brand werd gezet.

In Zuilichem was het raak toen een grote stapel autobanden in brand werd gezet.

In Poederoijen stond een caravan vol autobanden in brand.

In Poederoijen stond een caravan vol autobanden in brand.

In Poederoijen stond een caravan vol autobanden in brand.



