Ruim twintig Kamervragen over sterk vermagerde koeien in lekkende stal Well

VIDEO Uitgestel­de vuurwerk­show trekt duizenden naar Bruchem

BRUCHEM - Het is even stil en dan barst met een megavariant van gillende keukenmeiden de finale los van de vuurwerkshow in Bruchem. Enkele duizenden, niet overdreven, zijn naar de rand van het dorp gekomen om dit bulderende schouwspel te zien. En ze vinden het prachtig.

3 januari