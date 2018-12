Ruimte voor zes woningen bij Brakel na sloop glastuinbouwbedrijven

Vuurwerk­bom in achtertuin van woning in Hedel

9:53 HEDEL - In de achtertuin van een woning aan de Verdegaallaan in Hedel is in de nacht van zaterdag op zondag rond 01.00 uur door een of meerdere personen een vuurwerkbom gegooid. Het tuinmeubilair raakte vernield door het vuur. Dat meldt de politie.