Rust bij de Zandmeren in Kerkdriel ‘Waarom is het hier zo belachelijk stil?’

video Man (19) uit Den Bosch overleden na ongeval op A2 bij Zaltbommel, 27-jarige Bossche­naar zwaarge­wond

14 augustus ZALTBOMMEL - Een auto is vrijdagavond door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt op de A2 van Den Bosch in de richting van Utrecht. Dat gebeurde net na half 8, ter hoogte van het Van Voordenpark in Zaltbommel. Een inzittende, een 19-jarige man uit Den Bosch, is later overleden.