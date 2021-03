Sachem mag nog even doorgaan met oppompen koelwater

Goedkoper

Overigens gaf Sachem eind vorig jaar tijdens de rechtszaak in Den Haag aan per 1 april dit jaar te zullen stoppen met het oppompen van grondwater voor de koeling. Dan wordt als het goed is de nieuwe koelinstallatie in gebruik genomen. Maar zelfs als Sachem die datum niet haalt kan het wat de hoogste bestuursrechter betreft nog wel iets langer doorgaan met pompen. Want in de uitspaak stelt in de Raad dat er in deze procedure over de watervergunning weinig ruimte is om in te gaan op het saneringsverhaal. Dat is al afgekaart in een eerdere procedure over het goedgekeurde saneringsplan.