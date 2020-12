Sachem stopt in april 2021 met oppompen van koelwater

Toch hield bedrijfsmanager Stefan Arts nog een slagje om de arm. ,,We zijn druk bezig met de aanleg van een nieuwe koelinstallatie. De planning is dat die voor 1 april gereed komt. Zodra we het nieuwe koelssysteem in gebruik hebben genomen, is er ook geen weg meer terug. Alleen door deze coronatijd kan het zijn dat er nog wat vertraging optreedt.”

Achterhaald

De zaak, aangespannen door Stichting Veilig Zaltbommel (SVZ), leek door de mededeling van Arts een beetje achterhaald. Immers, SVZ strijdt al jaren voor het beëindigen van het oppompen van grote hoeveelheden grondwater door Sachem. Om die reden legde de provincie Gelderland het bedrijf uiteindelijk een dwangsom op om Sachem te dwingen voor 1 april 2021 te stoppen met de grondwaterontrekking. SVZ vond dat allemaal te lang duren en vroeg eerder om snellere stillegging van het grondwatergebruik.

SVZ vreest dat de gronden rondom Sachem alleen maar sneller en verder zullen uitdrogen als Sachem tot en met de lente van volgend jaar mag doorgaan. Nu het al december is en april in het vizier komt, lijkt SVZ met deze uitkomst te kunnen leven.

Fouten gemaakt

Bovendien kreeg SVZ tijdens de rechtszaak een flinke genoegdoening. Woordvoerders van Sachem en de provincie erkenden dat er in het verleden fouten zijn gemaakt met de sanering van de vervuilde bodem. Want dat was de eigenlijke reden waarom Sachem grondwater begon op te pompen. Om het giftige benzeen uit de bodem te halen, injecteerde het bedrijf eerst sulfaat in de grond waarna het sulfaat-benzeenmengsel met het grondwater werd opgepompt en gesaneerd. Alleen is er volgens SVZ de afgelopen decennia veel meer grondwater opgepompt dat voor de sanering nodig was. Aanvankelijk pompte Sachem 1,8 miljoen kuub water per jaar op, sinds juli 2018 nog 1 miljoen kuub en nu nog een half miljoen kuub.

De Raad van State doet over enkele weken - in ieder geval voor 1 april - een einduitspraak over het Gelderse besluit voor de grondwaterontrekking.