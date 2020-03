Salamanders veilig naar de overkant dankzij plastic emmers van Gerard Terpstra

“Laten we tegen zonsondergang afspreken bij ‘t Ouwe Mestershuis”, stelt Gerard Terpstra telefonisch voor. “Dat is niet ver van de plek waar ze oversteken.” Door druilerige regen en in het halfdonker lopen we vanaf het dorpscafé een dikke honderd meter over de Gamerse Waalbandijk. “Ideaal weer voor de paringstrek”, stelt Terpstra al wandelend vast, “vochtig en boven de 7 graden.” Dan houdt hij stil op de plaats waar de zeldzame kamsalamanders instinctmatig naar de overkant willen, op weg naar een poel in de uiterwaarden - een oversteek die velen met hun leven moeten bekopen door het drukke verkeer.

Halverwege het dijktalud aan de kant van het dorp staat een blauw scherm van een meter of tien, vastgezet op korte paaltjes. Pal daarachter een zestal plastic emmers, tot de rand ingegraven. Dit blijken de attributen waarmee de 56-jarige Bommelaar dagelijks tientallen amfibieën redt van een wisse dood. “De beestjes klimmen tegen de dijk op, worden door het schermdoek tegengehouden en storten -op zoek naar een doorgang- pardoes in een van de emmers.” Elke avond na werktijd, zo’n zes weken per jaar, bevrijdt hij de kamsalamanders voorzichtig uit hun benarde positie en brengt ze veilig naar de overkant.

20 centimeter lang

Zo ook vanavond. Vanuit een emmer vist hij tussen de glibberige bijvangst van padden en kleinere salamandersoorten een forse kamsalamander en legt die op zijn hand. Het dier ziet er indrukwekkend uit, groter dan je zou denken. Opvallend zijn de brede zwarte kop en de sprekende ogen. “Ze kunnen wel 20 centimeter lang worden”, weet de natuurliefhebber. “De naam slaat op de hoge getande staartkam die de mannetjes ontwikkelen in de paartijd. In Nederland wordt de soort beschouwd als kwetsbaar en staat op de rode lijst. Hun aantal neemt snel af.”

Quote Er worden er steeds minder doodgere­den Gerard Terpstra Dat laatste is een belangrijke reden voor Terpstra om zo veel tijd en energie in dit eenmansproject te steken. “Een prachtig beest dat ook voor de toekomst bewaard moet blijven”, vindt hij. “Mijn eventuele kleinkinderen moeten hier toch ook van kunnen genieten?” Zijn dagelijkse activiteiten zijn in de omgeving niet onopgemerkt gebleven. “Veel fietsers, wandelaars en mensen die hun hond uitlaten reageren positief en zijn geïnteresseerd in wat ik hier nu al drie achtereenvolgende jaren in februari en maart doe.”

Het idee voor de reddingsactie werd geboren tijdens een rondje joggen over de dijk. “Bij het passeren van deze plek zag ik tientallen amfibieënlijkjes liggen. Bij nadere bestudering werd duidelijk dat het om kamsalamanders ging. Het leek erop dat ze alleen op dit korte traject overstaken. Ik vond het sneu en wilde iets doen. Op internet vond ik een en ander over deze vangmethode, dus ben ik gaan experimenteren. En met succes. Ik vang er nu veel en zie dat er steeds minder worden doodgereden.”

Tunnel

Omdat het dagelijks legen van de emmers en het handmatig overzetten van de paarlustige diertjes een vrij intensieve bezigheid is, denkt de geboren Elstenaar aan andere oversteekmethoden. “Een amfibiepassage van de ene dijkvoet naar de andere zou een oplossing zijn.” De vraag of Gameren dan niet blank komt te staan bij hoog water, beantwoordt hij met ‘nee hoor, dat is geen probleem. Dit is een slapende dijk’. Er is contact over het plan met de gemeente Zaltbommel en het waterschap. Die hebben er -volgens de bedenker- wel oren naar. “De tunnel zou dit jaar moeten worden aangelegd, zodat we er komend voorjaar profijt van hebben.”

Betrokkenheid bij de natuur loopt als een rode draad door Terpstra’s bestaan. Op jonge leeftijd was hij al graag met schepnetjes en aquaria in de weer. Momenteel werkt hij voor de provincie Noord-Brabant als specialist Geografische Informatie Systemen, met als werkveld Agrarische Natuur en het Natuur Netwerk Brabant. Daarnaast is hij lid van de Natuurwacht Bommelerwaard, treedt op als actief vogelteller en helpt mee bij archeologische opgravingen. Terpstra woont in de Bommelse binnenstad, is getrouwd en vader van een 24-jarige tweeling.