Salomon Abrahamson dook onder en stierf in een hotel in Zaltbommel

‘Zodra er plaats is, zal de operatie geschieden.’ Normaal zou Salomon Jacob Abrahamson rustig hebben gewacht tot er plaats was in de Centraal Israëlietische Ziekenverpleging aan de Jacob Obrechtstraat in Amsterdam. In het joodse ziekenhuis kunnen ze hem zonder twijfel helpen aan zijn pijnlijke gebrek, een driedubbele buikwandbreuk.