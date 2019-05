Samen ruim 4000 jaar oud

Politiek Zaltbommel hikt aan tegen besluit over huisves­ting arbeidsmi­gran­ten

7 mei ZALTBOMMEL - De besluitvorming over de nieuwe spelregels voor de huisvesting voor arbeidsmigranten in Zaltbommel verloopt moeizaam. De lokale politiek worstelt ermee. Maandagavond is voor de tweede keer een commissievergadering over dit onderwerp vroegtijdig afgebroken.