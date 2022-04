Samen Sterk Maasdriel wil tweede helft mei nieuwe coalitie hebben gesmeed

Cambium en basisscho­len in Zaltbommel, Zuilichem en Hedel maken zich op voor onderwijs aan Oekraïense kinderen

KERKDRIEL/ZALTBOMMEL - De Lispeltuut in Hedel, de School met de Bijbel in Zuilichem en de Spelwert in Zaltbommel zijn de drie basisscholen in de Bommelerwaard waar jonge Oekraïense vluchtelingen binnenkort naar school kunnen. Voor kinderen ouderen dan 12 jaar komt er een dependance van de Internationale Schakelklas bij het Cambium in Zaltbommel.

11 april