SamenLoop voor Hoop Bommelerwaard schuift nog een jaar door

AMMERZODEN - ,,Een Samenloop op anderhalve meter van elkaar is geen Samenloop.” Dat zegt de organisatie van het Bommelerwaardse evenement waarmee geld voor KWF Kankerbestrijding wordt opgehaald. De editie 2020, die al naar 2021 was verplaatst, schuift daarom nog een jaar door.

Er komt in juni 2021 toch geen Samenloop Bommelerwaard. Het 24-uurs wandelevenement voor het KWF rondom Kasteel Ammersoyen in Ammerzoden schuift door naar 2022. Het is de tweede keer dat het evenement vanwege corona wordt uitgesteld.

‘Met die arm, met die knuffel’

,,Het is wel met pijn in ons hart”, licht voorzitter Marion Kooijman het besluit toe. ,,Maar een Samenloop is met een lach en traan, dan moet je elkaar vast kunnen houden. Nu is dat onmogelijk, en het is maar de vraag of dit in juni wel kan. We willen het evenement wel op onze manier organiseren, dus met die arm, met die knuffel. En bovenal samen met iedereen die nog strijdt of heeft gestreden tegen kanker. Dan moeten de ceremonies met zo’n kwetsbare groep mensen wel kunnen.”

Volgens Kooijman is de inzameling van geld al wel op gang gekomen. ,,Een flink aantal sponsoren had onze Samenloop financieel gesteund en teams kwamen al in actie. Hierdoor is er zelfs zonder evenement al een mooi bedrag opgehaald. Het merendeel blijft gereserveerd voor de Samenloop in 2022. Een klein deel mogen we nu alvast uitkeren.”

Koppelbedden

Er gaat een bijdrage naar Stichting Hospice De Samaritaan, voor de aanschaf van koppelbedden. Daarmee kan een patiënt in de laatste levensfase toch naast zijn of haar geliefde liggen. De bouw van het hospice vlakbij natuurgebied De Kloosterwiel in Zaltbommel start binnenkort. Ook het Vicki Brownhuis in Den Bosch ontvangt een bijdrage.

Een nieuwe datum voor Samenloop Bommelerwaard is er nog niet, maar de voorkeur van de organisatie gaat uit naar eind mei, begin juni 2022.