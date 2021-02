Schaatsen op de grachten van Kasteel Ammersoyen, eindelijk kan het weer

Verdachte van gooien granaat Kerkdriel blijft tot aan proces in maart vast zitten

5 februari ARNHEM/KERKDRIEL - De 20-jarige verdachte van het gooien van een handgranaat in Kerkdriel in januari 2020 blijft wat de rechtbank in Arnhem betreft de komende maanden nog vastzitten. Dat werd duidelijk in de laatste zitting voor de inhoudelijke behandeling. Die volgt eind maart.