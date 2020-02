Schade jaarwisseling in Bommelerwaard fors minder

ZALTBOMMEL - Alle energie die de gemeente Zaltbommel en de inwoners van de dorpen hebben gestoken in een beter verloop van de jaarwisseling heeft vruchten afgeworpen. Het schadebedrag is aanzienlijk lager dan voorgaande jaren.

Zowel de aanloop naar oud en nieuw, als de jaarwisseling zelf, zijn dit keer in de gemeente Zaltbommel een stuk rustiger verlopen dan afgelopen jaren. Daar is dan ook veel energie in gestoken.

Gesprekken in de dorpen

Na de rumoerige jaarwisseling 2018/2019 is door de gemeente begin vorig jaar al een verbetertraject ingezet. In Brakel en Poederoijen zijn in 2019 op meerdere momenten gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van het dorp. Doel: leuke dingen organiseren en de bereidheid om misstanden te melden vergroten.

Lokaal gingen vervolgens de handen uit de mouwen, met een feest en een vuurwerkshow als resultaat. Branden en vernielingen waren er een stuk minder. De gemeente heeft de schade van deze jaarwisseling becijferd op iets meer dan 26.000 euro. Vorig jaar was dat nog ruim 65.000 euro. Poederoijen zorgde dit jaar voor de meeste schade. Daar werd voor 4250 euro aan straatmeubilair, verkeersborden, asfalt en speeltoestellen vernield.

Niet 42 maar 16 brandjes

Burgemeester Pieter van Maaren heeft voor de gemeenteraad alle incidenten van de vorige en deze jaarwisseling naast elkaar gezet. Zo waren er in de aanloop naar oud en nieuw geen 42 maar 16 brandjes. En ook tijdens de jaarwisseling zelf hoefden brandweer en politie minder vaak uit te rukken.

,,Er hing een positieve sfeer", aldus burgemeester Van Maaren. ,,Maar dat is geen garantie voor de komende jaarwisseling. Het is belangrijk om die sfeer vast te houden en om initiatieven van inwoners te blijven ondersteunen. Elke euro schade is er één te veel.”

Ook over vuurwerk wordt op het Bommelse gemeentehuis nagedacht. Van Maaren: ,,We zullen als gemeente actief nadenken over het al dan niet instellen van een vuurwerkverbod.”

