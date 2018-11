Schapendieven Ammerzoden horen weer hoge strafeis

De oudste is in 2015 veroordeeld tot een celstraf van twee jaar, twee broers uit Ochten kregen toen elk achttien maanden. Ze gingen daartegen in hoger beroep. Voor het Arnhemse gerechtshof eiste het OM nu dertig maanden cel voor de 43-jarige en weer achttien maanden voor de broers van 34 en 32 jaar oud. De mannen uit Ochten gingen 's nachts met een veekar op pad om schapen en lammetjes uit weilanden te stelen. In totaal zouden ze die zomer 424 dieren hebben meegenomen. Veel werden teruggevonden in een wei van een van de verdachten. Ze waren erg vies. De oormerken waren verwijderd en de schapen waren 'omgekat'. Daarom wordt de verdachten ook het witwassen van de schapen verweten.