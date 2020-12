Schapenhouder Jos Verhulst: ‘De wolf een blijvertje, beseffen we wel wat dat betekent?’

AMMERZODEN - Jos Verhulst uit Ammerzoden kwam in april in één keer in de belangstelling te staan nadat een wolf in drie aanvallen ruim veertig schapen doodbeet. Hij zocht de publiciteit om de discussie over de terugkeer van de wolf aan te wakkeren. ,,Dat één zo’n schapenboer zoveel in beweging kan zetten.”