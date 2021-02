Scheepswerf Heerewaarden verliest rechtszaak over blusboot

Geitenkwes­tie lijkt ‘niet positief’ voor nieuwe wijk Rubens in Rossum

25 februari ROSSUM - Dat er mogelijk 13.000 geiten op stal staan op ongeveer 800 meter van 120 nieuwe woningen in Rossum, dat is ‘geen positief bericht’. Dat is een eerste reactie van Ron Beerens van Reuvers Ontwikkeling & Bouw uit Oss over de ontwikkelingen in de geitenkwestie. Zoveel geiten in de nabijheid van de huizen, dat kan ‘belemmerend werken’, maar volgens Beerens is er wel een mouw aan te passen.