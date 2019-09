Schipper bekeurd voor ontgassen op de Waal

Explosiegevaar

Om te controleren of er sprake was van ontgassen, zijn de agenten aan boord van de tanker gestapt. De schipper verklaarde dat hij zijn lege tanks aan het ventileren was na het vervoer van gasolie en nafta. Daarmee was hij volgens de politie begonnen toen er geen explosief mengsel meer was geconstateerd. Uit metingen van de politie bleek echter dat er nog wel degelijk explosiegevaar was. Ook werd een te grote hoeveelheid van de giftige stoffen tolueen en styreen gemeten.