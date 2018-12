School Zuilichem popelt om aardgasvrij te worden

Een mooie samenloop van omstandigheden. Zo kun je de toekenning van 350.000 euro subsidie van minister Kajsa Ollongren aan de School met de Bijbel in Zuilichem wel noemen. ,,Haar oproep voor scholen, om zich aan te melden voor het innovatieproject 'aardgasvrije en frisse school', kwam precies op het juiste moment. Ons schoolgebouw bestaat uit een ouder deel uit de jaren 50 en een nieuwer stuk uit 2005", legt directeur Hans van Leerdam (59) uit. ,,De cv-ketel in de oudbouw is helemaal afgeschreven. Doet het nog wel, maar is een gas-verslinder." Een nieuwe ketel neerzetten, voelde voor Van Leerdam niet goed. ,,Iedereen snapt dat we van het aardgas af moeten. Maar voor een bestaand gebouw is dat nogal wat. Daarover waren we al met de gemeente in overleg toen de oproep van de minister kwam."